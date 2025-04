Mobilità 25 26 deroga per disabilità personale domanda non convalidata per mancata indicazione del comune di residenza

disabilità del 75% non più visionabile, stessa cosa per la legge 104. Quindi rientro nella deroga. Quest'anno ho fatto domanda di Mobilità in un' altra regione ( Calabria), ma il sottoscritto è residente a Lecco.

Ne parlano su altre fonti Mobilità 25/26, domanda docenti NEOASSUNTI con DEROGA. Come si compila la domanda. Mobilità 2025/26, deroga figli: se il docente non ha indicato comune ricongiungimento domanda non sarà convalidata. Mobilità scuola 25/26: Attenzione ai vincoli e alle deroghe. Domanda annullata senza l'allegato "G". Mobilità 2025/26: chi può presentare domanda? Vincolo triennale e deroghe al vincolo [Chiarimenti]. Mobilità 25/26, deroga genitore over 65: domanda non convalidata per mancata indicazione comune residenza anche con una sola scuola. Mobilità 25/26: anche docenti assunti da GPS, ormai a tempo indeterminato, possono presentare domanda con deroga per genitore over65 (o altre). Ecco come.

Lo riporta orizzontescuola.it: Mobilità 25/26, deroga genitore over 65: domanda non convalidata per mancata indicazione comune residenza anche con una sola scuola - I docenti vincolati hanno potuto presentare domanda di mobilità se rientranti in una delle deroghe di cui all'art. 2 del CCNI 2025/28. Deroga genitore: andava indicato la preferenza sintetica comune, ...

Scrive informazionescuola.it: Mobilità 2025/26: attenzione alla deroga per figli minori, ecco cosa sapere - Scopri la deroga per figli minori e le importanti novità per la mobilità scolastica 2025/26 per i docenti vincolati.

Nota di orizzontescuola.it: Mobilità 2025/26, deroga figli: se il docente non ha indicato comune ricongiungimento domanda non sarà convalidata - Mobilità con deroga per figli: domanda non va convalidata se non si è espressa la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento in cui risiede il figlio/i.