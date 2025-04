Bike to Work 2025 al via gli incentivi per chi va al lavoro in bicicletta o monopattino a Modena

2025 del Bike to Work, con la distribuzione di buoni mobilità da 20 centesimi al chilometro per chi va al lavoro in bicicletta, in monopattino o bici elettrici.Grazie alla proroga di un anno del finanziamento concesso dalla Regione, il Comune di Modena ripropone. Modenatoday.it - Bike to Work 2025: al via gli incentivi per chi va al lavoro in bicicletta o monopattino a Modena Leggi su Modenatoday.it Prende il via l’edizionedelto, con la distribuzione di buoni mobilità da 20 centesimi al chilometro per chi va alin, ino bici elettrici.Grazie alla proroga di un anno del finanziamento concesso dalla Regione, il Comune diripropone.

Potrebbe interessarti anche:

’Bike to work’ - il Comune proroga gli incentivi per lasciare l’automobile in garage

Sostenibilità - prorogato per tutto il 2025 il progetto Bike to Work

Il programma : "Più portabici e ’bike to work’"

Ne parlano su altre fonti Bike to Work 2025: al via gli incentivi per chi va al lavoro in bicicletta o monopattino a Modena. Bike to work, festa in piazza Rinaldi: «Consgnati buoni spesa per oltre 50mila euro». Giornata del Bike to work 2025. Imola, ripartono gli incentivi del Bike to Work. Bike to Work: al lavoro in bicicletta guadagnando buoni spesa / Comunicati / Novità / Homepage. Bike to work 2024-2026.

Come scrive antennatre.medianordest.it: TREVISO | ‘BIKE TO WORK’: OLTRE 1400 PARTECIPANTI, DISTRIBUITI 5.500 BUONI SPESA - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Lo riporta trevisotoday.it: Seconda edizione di "Bike to work": 900 trevigiani premiati, 455mila km percorsi - I buoni maturati, che possono ora essere ritirati ed usati, superano i 50 mila euro totali. Sabato prossimo, 12 aprile, la cerimonia di consegna in piazza Rinaldi a Treviso ...

Come scrive vicenzareport.it: Bike to Work: mobilità sostenibile premia il tuo impegno - Bike to Work: dal 15 aprile 2025, pedala verso il lavoro e guadagna ecopunti convertibili in buoni spesa nei negozi di 36 comuni vicentini.