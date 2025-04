Inter-news.it - La Fiorentina si ferma con il Parma. Champions League più lontana

Lanon va oltre il pari per 0-0 contro il. I toscani perdono così ulteriore contatto dalle squadre che la precedono in classifica, in particolare Atalanta e Juventus.PRIMO TEMPO – Laospita ilnel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra toscana, distante 9 lunghezze dall’Atalanta e 7 dalla Juventus prima del fischio d’inizio della sfida, ha la necessità di trovare i 3 punti per continuare a sperare in un piazzamento in. I crociati, dal canto proprio, vogliono incrementare il vantaggio di 3 lunghezze di cui può al momento beneficiare sull’Empoli. Nella prima frazione si percepisce la pressione avvertita dalle due compagini, tanto che non si ravvisano occasioni importanti per l’una o l’altra parte. Fatta eccezione per un’occasione di testa di Adrian Bernabé all’inizio del tempo, a prevalere è infatti un atteggiamento conservativo delle due squadre.