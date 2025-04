Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Parma 0-0, triplice fischio al Franchi

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:54 Finisce quindi a reti bianche il match deltra. Un buon punto per i crociati in ottica salvezza, risultato deludente per lache dimostra ancora una volta difficoltà contro le piccole. Grazie per aver seguito la.