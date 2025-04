Allarme furti nelle case ladri filmati e volantini nei condomini Attenzione ai fili di colla sulle porte

condomini e le porte dei residenti per vedere se le case sono vuote o meno, se si può rubare indisturbati oppure no. A pizzicarli, come successo anche in altri. Romatoday.it - Allarme furti nelle case, ladri filmati e volantini nei condomini: "Attenzione ai fili di colla sulle porte" Leggi su Romatoday.it L'abbigliamento da "lavoro", per così dire, è sempre lo stesso. Cappello per nascondere il volto, giubbino e torcia. Così ispezionano ie ledei residenti per vedere se lesono vuote o meno, se si può rubare indisturbati oppure no. A pizzicarli, come successo anche in altri.

Potrebbe interessarti anche:

In Campania delitti in calo ma è allarme per furti nelle case

Ondata di furti nelle case - il sindaco lancia l'allarme : "Prestate attenzione"

Allarme furti - ancora colpi nelle case a Siena

Ne parlano su altre fonti Allarme furti nelle case, ladri filmati e volantini nei condomini: "Attenzione ai fili di colla sulle porte". Allarme furti nelle case. Tre arresti della Polizia. Ladri incastrati dall’auto. Allarme furti nel sud Salento, abitazioni nel mirino: più di 10 colpi nel weekend. È caccia alla banda di ladr. Allarme furti in casa: a Bari il fenomeno non si placa. Perugia, furti a ripetizione nel quartiere di Case Bruciate. I residenti: "Servono controlli". Furti nelle case, ladri si aggirano in paese: l'allarme e poi la fuga a gambe levate.

Scrive msn.com: Con la nuova tecnica dei ladri, è boom di furti: in cosa consiste il metodo dello spioncino - I malviventi hanno trovato il modo di aprire anche le serrature di ultima generazione, e da inizio anno i furti stanno aumentando a dismisura ...

msn.com comunica: San Costanzo, ladri beffati dopo aver sfondato la finestra: la casa è disabitata. Ma è allarme - SAN COSTANZO - I ladri tentano un furto ma la casa è disabitata e fuggono a mani vuote. È successo l’altra notte in un’abitazione in via Villetta Adriatica al primo piano ...

msn.com comunica: Furti in casa, come funziona la nuova tecnica dello spioncino: boom di razzie dei ladri, la classifica delle regioni più colpite - Furti in casa, è boom di razzie dei ladri che utilizzano sempre nuove tecniche per scassinare le porte, anche quelle blindate e di ultima generazione. Nel corso del ...