Serie A domina la noia doppio 0 0 in Fiorentina Parma e Verona Genoa

Serie A. Al Franchi, il Parma blocca la Fiorentina, mentre al Bentegodi il Verona domina sul Genoa, non riuscendo però a trafiggere Leali. Pareggio che, allo stato attuale della classifica, va bene a scaligeri e rossoblù, che si allontanano dalla zona rossa. I viola mancano l'occasione di superare la Roma e agganciare la Lazio in attesa del derby, mentre i ducali si portano a +4 dalla zona retrocessione. Fiorentina-ParmaNon di certo spettacolare il match del Franchi. L'occasione più importante del primo tempo arriva dopo appena tre minuti, con De Gea che si supera sul colpo di testa di Bernabé. La Fiorentina prende poi il predominio del pallone, ma i ducali sono bravi a chiudere tutti gli spazi e non concedere grandi occasioni da gol.

