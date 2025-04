Ambulanza distrutta in corso Europa raccolta fondi per comprarne un altra

raccolta fondi sulla piattaforma gofundme con l'obiettivo di raccogliere centomila euro con i quali acquistare una nuova Ambulanza. L'iniziativa nasce dopo che un mezzo della pubblica assistenza è andato distrutto in un incidente. Genovatoday.it - Ambulanza distrutta in corso Europa, raccolta fondi per comprarne un'altra Leggi su Genovatoday.it I volontari della Croce Verde Quarto dei Mille hanno lanciato unasulla piattaforma gofundme con l'obiettivo di raccogliere centomila euro con i quali acquistare una nuova. L'iniziativa nasce dopo che un mezzo della pubblica assistenza è andato distrutto in un incidente.

Secondo ilsecoloxix.it: Ambulanza distrutta in un incidente, la Croce Verde di Quarto chiede aiuto con una raccolta fondi - Su GoFundMe l’appello lanciato dai militi della pubblica assistenza per l’acquisto di un nuovo mezzo: “Ogni donazione può fare la differenza” ...

Scrive genovatoday.it: Scontro auto-ambulanza in corso Europa, il video - Riceviamo e pubblichiamo il video che trovate in fondo all'articolo, relativo all' incidente avvenuto venerdì 4 aprile 2025 in corso Europa, nel quale sono rimaste ferite tre persone, oltre a quella ...

Nota di rainews.it: Ambulanza si ribalta dopo uno scontro con un'auto in Corso Europa. Quattro feriti - Tasferiti in codice giallo all'ospedale San Martino. Sul posto intervenute altre ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi ...