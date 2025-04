Lapresse.it - Trump ha perso 9 chili dall’ultima visita, “eccellente salute cognitiva e fisica”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente“dimostra un’ed è pienamente in grado di svolgere i compiti di Comandante in Capo e Capo di Stato”. È quanto afferma il medico della Casa Bianca in un rapporto redatto dopo laa cui Donaldsi è sottoposto l’11 aprile. “Il presidentegode di ottima, con una robusta funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica ein generale”, si legge nella conclusioni del report, “il suo stile di vita attivo continua a contribuire in modo significativo al suo benessere. Le giornate del Presidenteincludono la partecipazione a numerose riunioni, apparizioni pubbliche, la presenza della stampa e frequenti vittorie in eventi di golf”.ha 78 anni, compirà 79 anni il 14 giugno. I risultati dellahanno mostrato chehamedica come presidente nel 2020.