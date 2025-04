Palermo evasione dal carcere minorile in tre fuggono calandosi con le lenzuola

evasione "vecchio stile" dal carcere minorile Malaspina di Palermo: intorno alle 10:15 di domenica mattina, tre giovani detenuti hanno segato le sbarre della finestra della loro cella e sono scappati calandosi dal muro di cinta con le lenzuola intrecciate tra di loro. I tre evasi sono cittadini extracomunitari provenienti rispettivamente da Marocco, Costa d'Avorio e Tunisia: due erano ristretti per rapina e uno per spaccio di stupefacenti.Due dei fuggitivi sono stati rintracciati in un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri: uno si era nascosto all'interno di un cassonetto nella zona del Policlinico. Sono ancora in corso le ricerche del terzo, il cittadino tunisino, portate avanti con l'aiuto di un elicottero della Polizia. A quanto riferisce Calogero Navarra, segretario del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe), il ragazzo "è stato avvistato dai colleghi della polizia municipale che, seppur liberi dal servizio, si sono resi disponibili per le ricerche".

