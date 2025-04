Calcio a Firenze e Verona score è 0 0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.56 Due pareggi senza reti nelle partite delle 15, Fiorentina-Parma e-Genoa non regalano brividi o emozioni. Al Franchi pochi acuti. L'unico al 3' su un colpo di testa di Bernabè,arriva bella parata di De Gea. Ai ducali serve poco il pari in chiave salvezza, ma rischia:Kean va vicino al gol. Chance divorata. Al Bentegodi, domina la paura. Nel primo tempo chance per Morquera, ma Leali è pronto.Poi la partita si spegne alla fine un pari potrebbe andar bene ad entrambe e il risultato non cambia più. La classifica resta deficitaria.