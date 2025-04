Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Van der Poel festeggia il tris. Pogacar 2° dopo una caduta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.56 Van derentra nel velodromo.16.55 Van dersupera gli ultimi 300 metri in pavé e inizia l’ultimo chilometro!16.24 Vermeersch, Van Aert e Pedersen iniziano a studiarsi. Van Aert prova l’allungo.16.53 Van dera 3 km dal traguardo. Il velodromo si avvicina.16.52 4 km all’arrivo. Van dercon 1’15” sue 1’45” su Vermeersch, Van Aert e Pedersen.16.51 Arestano solo 30? di vantaggio su Vermeersch, Van Aert e Pedersen.16.51 Ultimi 5 km. Cavalcata trionfale per Van der.16.50 Manca solo il tratto in pavé a, ma sono appena 300 metri.16.48 Il cambio di bici di Van der.Ma quante cose stanno succedendoVan Derfora ed è costretto a cambiare la bici, ma l’ammiraglia è prontissima#EurosportCICLISMO #Ciclismo #Paris#VanDerpic.