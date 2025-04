Alfonso D’Apice e l’affetto dei fan in arrivo nuove sorprese

Alfonso D’Apice ringrazia i fan per il supporto che sta ricevendo: dopo il Grande Fratello arrivano nuove sorpreseAlfonso D’Apice nelle ultime ore tramite una boxe domande ha cercato di rispondere alle domande dei fan. Uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello ha voluto dedicare un messaggio speciale ai suoi fan per il calore e l’affetto che continua a ricevere anche fuori dalla Casa.Leggi anche Zeudi Di Palma e l’appuntamento con i fan. L’annuncioCon un post sincero e sentito, Alfonso ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo percorso televisivo e che continuano a seguirlo ogni giorno con entusiasmo.“Grazie a tutti per le migliaia di domande che mi avete fatto, purtroppo per un bug Instagram non riesco a rispondere a nessuna di queste. 361magazine.com - Alfonso D’Apice e l’affetto dei fan: in arrivo nuove sorprese Leggi su 361magazine.com ringrazia i fan per il supporto che sta ricevendo: dopo il Grande Fratello arrivanonelle ultime ore tramite una boxe domande ha cercato di rispondere alle domande dei fan. Uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello ha voluto dedicare un messaggio speciale ai suoi fan per il calore eche continua a ricevere anche fuori dalla Casa.Leggi anche Zeudi Di Palma e l’appuntamento con i fan. L’annuncioCon un post sincero e sentito,ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo percorso televisivo e che continuano a seguirlo ogni giorno con entusiasmo.“Grazie a tutti per le migliaia di domande che mi avete fatto, purtroppo per un bug Instagram non riesco a rispondere a nessuna di queste.

