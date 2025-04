Il Verona spreca troppo e non va oltre il pari con il Genoa Super Leali

Verona pareggia contro il Genoa con il punteggio di 0-0. La squadra scaligera incrementa, momentaneamente, il suo vantaggio sulla terzultima.PRIMO TEMPO – Il Verona incontra il Genoa nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La prima frazione vede le due squadre intente soprattutto a “non farsi male”, preferendo badare maggiormente alla fase difensiva al fine di evitare di essere sorpresi dagli avversari. Tale atteggiamento si riversa poi sul risultato al termine dei primi 45 minuti di gioco, con l’unica occasione degna di nota rappresentata dal tocco ravvicinato di Daniel Mosquera respinto con i piedi da Nicola Leali.Verona-Genoa, tante occasioni non concretizzate dai padroni di casaSECONDA FRAZIONE – I secondi 45 minuti iniziano nuovamente con un Mosquera ispirato. Inter-news.it - Il Verona spreca troppo e non va oltre il pari con il Genoa. Super Leali! Leggi su Inter-news.it Ilpareggia contro ilcon il punteggio di 0-0. La squadra scaligera incrementa, momentaneamente, il suo vantaggio sulla terzultima.PRIMO TEMPO – Ilincontra ilnel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La prima frazione vede le due squadre intente soprattutto a “non farsi male”, preferendo badare maggiormente alla fase difensiva al fine di evitare di essere sorpresi dagli avversari. Tale atteggiamento si riversa poi sul risultato al termine dei primi 45 minuti di gioco, con l’unica occasione degna di nota rappresentata dal tocco ravvicinato di Daniel Mosquera respinto con i piedi da Nicola, tante occasioni non concretizzate dai padroni di casaSECONDA FRAZIONE – I secondi 45 minuti iniziano nuovamente con un Mosquera ispirato.

