Oasport.it - Calcio femminile: La Juve supera la Roma nel big match e prenota lo scudetto in Serie A. Male il Napoli

Nel momento più difficile, nella partita più difficile, lantus esce dalla mini-crisi e vede finalmente il titolo. Dopo due sconfitte consecutive la Vecchia Signora ha vinto in esterna il delicatissimo bigcontro la, piatto forte della sesta giornata valida per la PouledellaA 2024-2025 di. Prova concreta per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, passate per 1-2 al Tre Fontane. Venerdì, con un successo sul Milan, sarà già festa.Ma andiamo con ordine. Le bianconere si sono presentate sul campo capitolino con il piglio giusto, mettendo sul tavolo un atteggiamento propositivo premiato al nono giro di orologio, quando Godo, lasciata sola al limite dell’area ha sfoderato un tiro non particolarmente angolato capace comunque di beffare una Caesar partita con un pizzico di ritardo.