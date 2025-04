Serie A Soule tradisce la Roma firma con un’altra big

Serie A entra nel vivo, ma le voci di calciomercato continuano ad essere diverse. Fra i calciatori che rischiano di lasciare la propria squadra è Matias Soulé. L'argentino in queste ultime settimane sta trovando spazio visto anche l'infortunio di Dybala. Ma il rientro del connazionale potrebbe portare l'ex Juventus ad iniziare una nuova avventura. Non sarà semplice considerato che la Roma ha intenzione di tenerlo anche in futuro. Ma la voglia di giocare potrebbe consentire al calciatore di chiedere una cessione.E, secondo le informazioni di transfer, Soulé potrebbe a sorpresa lasciare la Roma e andare in un'altra big di Serie A. Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni. Rompipallone.it - Serie A: Soule tradisce la Roma, firma con un'altra big Leggi su Rompipallone.it Ranieri non ha alcuna intenzione di privarsi dell'argentino, ma il poco spazio trovato in stagione apre le porte ad una sua partenza

