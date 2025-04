Papa Francesco sorpresa ai fedeli per la Domenica delle Palme il saluto del Pontefice e l’appello alla pace

Papa Francesco saluta i fedeli in Piazza San Pietro dopo la messa della Domenica delle Palme: nuovo appello per la pace nel mondo Notizie.virgilio.it - Papa Francesco, sorpresa ai fedeli per la Domenica delle Palme: il saluto del Pontefice e l’appello alla pace Leggi su Notizie.virgilio.it saluta iin Piazza San Pietro dopo la messa della: nuovo appello per lanel mondo

