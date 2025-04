Un’occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata

Zonawrestling.net - Un’occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata Leggi su Zonawrestling.net C’è una storyline che sta procedendo molto bene in WWE verso Wrestlemania. È piuttosto intrigante perché ogni settimana riescono ad aggiungerci un motivo d’interesse assolutamente logico. Ed anzi, con l’ultima puntata di Raw hanno raddrizzato la situazione, rimettendola sui binari da cui è partita. Sto parlando ovviamente di quella che collega Seth Rollins, Roman Reigns e CM Punk.Facciamo un breve recap. Durante il Royal Rumble match 2025, Seth Rollins scatena il caos in piena frustrazione ai danni di Roman Reigns e CM Punk. Si scatena un parapiglia con esiti pazzeschi. Non è strano: The Visionary arriva da un periodo difficile, fatto di tante sconfitte importanti, l’ultima dei quali proprio con il (fu) Best In The World. Da qui parte la storia, che avrebbe dovuto avere appunto Rollins come protagonista.

