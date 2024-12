Tvpertutti.it - Oroscopo Paolo Fox a Domenica In: critiche e polemiche del pubblico

Oggi, 29 dicembre, è andata in onda l'ultima puntata del 2024 diIn, il celebre talk showle condotto da Mara Venier. Per questa speciale occasione di fine anno, la conduttrice ha selezionato una rosa di ospiti di prestigio per accompagnare ilnell'ultimadi dicembre. Tra questi, spiccava il celebre astrologoFox, invitato per illustrare le sue previsioni astrologiche per il 2025. La sua apparizione non ha raccolto il consenso unanime del, scatenando un acceso dibattito sui social.diFox sotto attacco:InCome da tradizione, è stato presentato l'del 2025 diFox aIn, offrendo una panoramica su lavoro, amore e fortuna per ciascun segno zodiacale. Ma, contrariamente alle aspettative, ilnon ha accolto con entusiasmo il segmento dedicato alle stelle.