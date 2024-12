Ilnapolista.it - Ngonge, il Bologna vuole offrire al Napoli un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni (Tmw)

Cyrilpotrebbe presto salutare; ilè sulle sue tracce.interessato aSecondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, ilstarebbe pensando di ingaggiare l’ala del.#are interested in #’s forward Cyril #. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2024Il belga classe 2000 è arrivato aa gennaio, dopo un’esperienza all’Hellas Verona dove aveva convinto la dirigenza azzurra.Tuttavia, ha trovato poco spazio nel club, data anche la sola competizione che la squadra di Antonio Conte gioca quest’anno.Tuttomercatoweb aggiunge sulla trattativa proposta dal:Ora non c’è un veto per il suo possibile addio. O almeno arrivederci, perché ilha intenzione di presentare un’offerta dicon opzione di, con ilfissato circa a 18di euro.