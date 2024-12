Anteprima24.it - Napoli in trattativa per Chiesa: la strategia di Conte e Manna

Tempo di lettura: 2 minutiIl futuro di Federicopotrebbe essere lontano da Liverpool. Secondo le ultime notizie, nei prossimi giorni l’agente del calciatore italiano, Fali Ramadani, avrà un incontro decisivo con la dirigenza dei Reds per fare il punto sulla situazione. La novità è che il Liverpool ha aperto alla possibilità di cedere in prestito il 27enne attaccante, una mossa che permetterebbe al giocatore di ritrovare continuità e minuti fondamentali per la sua carriera.L’interesse delè concreto e il club azzurro è pronto a fare un tentativo per portareal Maradona. Antonioha dato il proprio benestare per l’arrivo del giocatore, convinto che in Serie A possa fare la differenza. L’ala italiana, infatti, è l’elemento che potrebbe fare il salto di qualità alla squadra per centrare gli obiettivi stagionali.