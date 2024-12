Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ranieri si affida a Dybala. Ma a ‘San Siro’ è in astinenza

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, l'allenatore dei giallorossi Claudiosi affiderà, in attacco, anche e soprattutto a Paulo. L'attaccante argentino, classe 1993, ha già segnato 7 gol e fornito 5 assist, per un totale di 12 reti prodotte, contro ilnel corso della sua esperienza italiana. Spesso ha punito il Diavolo. Anche se, ha evidenziato il quotidiano torinese,è ina 'San Siro' contro i rossoneri da ben dieci anni! Ao, infatti,ha segnato contro ilsoltanto una volta, in occasione di-Palermo 0-2 del 2 novembre 2014. Da lì, come detto, reti a profusione con le maglie di Juventus e, ma sempre nelle partite giocate tra le mura amiche.