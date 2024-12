Lanazione.it - La manovra è passata con una camera sola

Firenze, 29 dicembre 2024 – La legge di bilancio è stata approvata anche dal Senato, sicché l’esercizio provvisorio è stato evitato (ancora una volta) in extremis. Il risultato è stato reso possibile da una brutta prassi della maggioranza di governo, invero non inventata dal destra-centro ma sfruttata anche dalla sinistra ai tempi dei suoi esecutivi: il monolismo di fatto. Laè infatti arrivata venerdì in Commissione bilancio e in ventiquattrore è stata approvata, dopo che il governo ha posto la questione di fiducia. Il Senato dunque si è limitato prendere atto di quello che laha deciso. Una mera ratifica di decisioni già prese, senza alcuna possibilità di incidere. Era successo anche a fine 2022, ma lì c’era qualche ragione in più, visto che governo e Parlamento erano appena entrati in carica.