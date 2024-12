Tg24.sky.it - Incidente stradale a Viareggio, muoiono donna e bimba di 8 anni

Unae una bambina di 8sono morte in unsulla variante Aurelia a(Lucca) in direzione Massa, all'altezza della superstrada Versilia Sud, con due auto coinvolte intorno alle ore 13. Un'auto avrebbe travolto un'altra vettura in cui viaggiava la famiglia composta dalla madre, dal padre e tre bambini. Laè morta sul colpo, mentre la piccola poco dopo lo schianto. Il marito sarebbe rimasto ferito in modo non grave. Ferite anche altre due bambine di 6 e 12, figlie delladeceduta.Le vittimeLamorta nell'aveva 39, era nata in Senegal e risiedeva in provincia di Pisa, a Santa Croce sull'Arno. Diversamente da quanto appreso in un primo momento, l'altra vittima dell', la bambina di 8, era una nipote della, non la figlia.