Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani sbotta per la scarsa pulizia in Casa: “Non mi piace abitare in un porcile, mi rifiuto di…”

Stefania Orlando eon fire nelladel.Nonostante il clima natalizio fra i gieffini tira (ancora) aria di tempesta. A mandare su tutte le furie l’ex Vippona e l’attore toscano una questione ricorrente da quando il reality show ha vita, ovvero le pulizie.Nelle scorse ore Stefania ehannoto contro i concorrenti per il gran disordine in giro per lae la sporcizia negli spazi comuni, in particolare in cucina.La Orlando, dopo averne parlato con Eva Grimaldi, anche lei piuttosto stufa della situazione, ha battibeccato il gruppo, minacciando di nominare i più disordinati.Le sue parole:Abbiamo notato che c’è una sorta di anarchia. Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate dentro le piante. Stamattina mi sono alzata e non c’era neanche una tazza per bere un caffè.