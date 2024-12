Firenze maxi-evasione sulle camere in affitto | così l’imprenditore ha sottratto al Comune 60mila euro di tasse di soggiorno

Leggi su Open.online

Un gestore di varie strutture d’alloggio aè stato multato per non aver versato alla tassa dida dicembre 2023. Un’pari nel complesso a benche oradovrà pagare insieme alle multe – 100 sanzioni per «omessa comunicazione» delle presenze al portale dell’imposta di– per un importo di ulteriori 16.667. A darne notizia è l’edizione locale del Corriere della Sera, che ricorda la recente decisione dell’amministrazione fiorentina di aumentare solo per gli affitti brevi la tassa didi 50 centesimi (per un totale di 6), uniformando il tariffario a quello degli alberghi e residence fino a tre stelle.truffaldino è stato scoperto dal reparto antidella polizia municipale del capoluogo toscano.