Formiche.net - Dai social ai compagni artificiali, ecco il futuro delle relazioni

Leggi su Formiche.net

I recenti sviluppi e risultati dell’intelligenza artificiale generativa hanno spalancato nuove prospettive, in larga misura imprevedibili. Un etico informatico, già professore universitario di informatica, e un analista di politiche tecnologiche, in passato suo studente, si ritrovano dopo vent’anni e, attraverso un dialogo asincrono, affrontano il tema dell’impattoe dell’intelligenza artificiale e della tecnologia in generale. Tra policrisi e incertezze, quale opportunità migliore per proiettarsi verso il, sognare e immaginare nuovi orizzonti?Dopo aver parlato di come potrebbe cambiare il mondo del lavoro e se servono ancora i professori di informatica, in questo terzo articolo il dialogo passa ai pericoli della tecnologia sui minori.Vincenzo Ambriola – L’avvento deimedia è considerato da molti una sciagura che ha interessato principalmente i più giovani.