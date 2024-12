Zonawrestling.net - WWE: Sarà John Cena vs Cody Rhodes a WrestleMania 41?

Stiamo entrando ufficialmente nella stagione di41, e quest’anno le aspettative se possibile sono ancora più alte rispetto all’anno scorso. In WWE sta andando in suna vera e propria lotta al main event tra diversi wrestler, che ritengono di avere diritto al fatidico ultimo incontro della serata. CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins,, Gunther, The Rock. e soprattutto, in quello cheil suo ultimo Showcase of the Immortals. Nei giorni scorsi si vociferava di un potenziale incontro con Logan Paul, ma i piani sarebbero altri, e ben più grossi.Sfida per il 17° titolo mondialeCome riportato da PW Insider, infatti, al momento in WWE l’opzione più accreditata persarebbe quella di un incontro conper il titolo WWE. Del match si è parlato molto dietro le quinte nelle scorse due settimane, con molte fonti in WWE che avrebbero notato come tutto potrebbe cambiare nel momento in cui The Rock dovesse “scendere dalla sua montagna” (come ha scherzato una persona dietro le quinte) e volesse salire sul ring con