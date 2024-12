Ilfattoquotidiano.it - Vittorio Feltri scatenato contro il divieto di fumo all’aperto a Milano: “Cosa faccio, vado in giro con la bindella? Anche la mortadella fa male ma non la vietano”

, direttore editoriale de “Il Giornale” e fumatore accanito, non le manda a dire al sindaco diBeppe Sala, che ha introdotto nuove restrizioni alin città che saranno in vigore dal 1° gennaio 2025 per cercare di contenere sia i danni alla salute che il livello di inquinamento. Ildi sigaretta, secondo i dati di Arpa Lombardia, è infatti responsabile del 7% delle emissioni di polveri sottili. Interpellato dal Corriere della Sera sul nuovodi fumare sigarette in tutte le aree pubblicheha tuonato: “È unaridicola, ma io per strada non, devo essere seduto su un divano”.E non si è tirato indietro sulla possibilità di disobbedire alle nuove regole: “Vedrò, forse disobbedirò. Qui siamo al proibizionismo più vecchio, come quello americano di cui ridiamo ancora”.