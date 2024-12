Ilrestodelcarlino.it - Montescudo resiste: niente addizionale Irpef

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

-Monte Colombo. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, con il parere favorevole del revisore dei conti. Con un dato particolare su tutti: "Viene confermata la decisione adottata ad inizio mandato – conferma l’amministrazione comunale – di non applicare l’comunale. Questo fa di-Montecolombo l’unico Comune della provincia di Rimini a prendere questa decisione ed uno dei 91 Comuni italiani su 7.904 ad attuare tale scelta". Un segnale forte nei confronti dei lavoratori e in generale di chi risiede a-Monte Colombo. "Nessun aumento anche per l’anno 2025 delle aliquote Imu e delle tariffe dei servizi ai cittadini – prosegue l’amministrazione comunale – Tale politica fiscale è volta al sostegno delle famiglie e di tutte le attività economiche e produttive presenti sul nostro territorio.