Dilei.it - Michelle Hunziker sulle Dolomiti per Capodanno: la vacanza tra piste da sci e bikini in piscina

Non esiste modo migliore di iniziare il nuovo anno in arrivo che farlo nel proprio posto del cuore, soprattutto accanto a chi si ama. Ecco perché, dopo aver celebrato il Natale a Milano in compagnia della famiglia allargata,ha ora optato per proseguire i festeggiamenti concedendosi una meritatain montagna. La location? Le, una delle sue mete preferite, nonché quella perfetta per affacciarsi al 2025 con lo spirito giusto. Il suo profilo Instagram, ovviamente, a mo’ di un fido diario segreto ha documentato ogni dettaglio della partenza e persino il primo outfit indossato. Di che si tratta? Di un: il primo look daè inTrascorrere ilperpare essere diventata una autentica tradizione.