Sport.quotidiano.net - Lotta, le premiazioni con l’assessora Li Calzi. Cab, festa per i 76 anni. L’omaggio alla storia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unaper celebrare 76di. Il circolo Arci Ippodromo ospita i dirigenti e gli associati del Cab, il Club Atletico Bologna che venne creato nell’immediato dopoguerra. Siamo nel 1948 e il Cab ottiene subito il massimo. Ai Giochi Olimpici di Londra, arriva la medaglia di bronzo conquistata da Guido Fantoni nellagreco-romana. Sport di fatica e di sudore – lae i pesi –, ma anche discipline vere e una palestra che, nel cuore di Bologna, prosegue l’attività. A far da cerimoniere il presidente del Cab, Paolo Landuzzi, che oltre a premiare fa il punto sulla situazione della società.allo sport Roberta Lirassicura sul proseguimento dell’attività nella provvisoria sede comunale attuale in via Fioravanti 22 almeno fino al termine della stagione. Presente il consigliere comunale Claudio Mazzanti che ricorda il fratello campione dial Cab e ripercorre i vari cambi di sede.