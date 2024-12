Amica.it - Jannik Sinner con Anna Kalinskaya e le altre coppie dell’anno. E nel 2025…

Viva l’amore! È questo il tema dominante dell’anno che sta per finire. Almeno quando parliamo di star e celeb. Sono tante le nuovenate nel 2024. Dache fa coppia con la collega, a Chiara Ferragni. L’influencer, archiviata la dolorosa e chiacchierata separazione da Fedez, è stata vista in più occasioni accanto a Giovanni Tronchetti Provera. Il 2024 ha riportato l’amore anche nella vita di Melissa Satta e Arisa. Ma la lista delle nuoveè lunga. E tutti i personaggi famosi coinvolti hanno qualcosa in comune: la capacità di non chiudere il cuore all’amore anche dopo una delusione, unita al coraggio e al desiderio di mettersi ancora in gioco.Nuovevip 2024:«Sì, sto con».