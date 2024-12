Ilfattoquotidiano.it - “Ho ripreso in mano la mia vita da femmina, me la sto godendo”: la confessione di Anna Falchi

“Per dieci anni mi sono dedicata a ricostruire la carriera perché sono ripartita da zero per le mie vicissitudini sentimentali che hanno danneggiato la mia immagine di donna dello spettacolo e sono ripartita rimboccandomi le mani”. A “Storie di donne al bivio”si racconta traprivata e carriera. Pur non facendo esplicitamente i nomi la showgirl ricorda il lungo periodo che l’ha vista ripartire da zero in seguito all’arresto dell’allora marito Stefano Ricucci, che aveva sposato nel 2005.Sono tornate quindi d’attualità le dichiarazioni rilasciate daa Repubblica, quando si era aperta sul tema spiegando: “La gente è vigliacca, ti lascia da sola. All’improvviso intorno a te c’è il vuoto”, si era sfogata, come riporta Fanpage. Non potevo permettermi di stare a casa, non ho ricevuto un euro di alimenti.