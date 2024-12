Lanazione.it - Firenze, altro blitz di notte contro le keybox delle case per turisti: “Tutto resta come prima”

, 28 dicembre 2024 – Nuova protesta nellatra venerdì e sabato aaffitti brevi e overtourism. Un'azione promossa da Salviamoper viverci, in contemporanea con quelle dei collettivi di abitanti in altre città: Genova, Venezia, Rimini e Milano.e pulsantiere sono state 'impacchettate' con nastro adesivo da cantiere giallo e nero e la scritta 'Rimozione forXata'. "È ormai passato un mese da quando è stato riaffermato dal ministero (dell'Interno, ndr) che tastierini, scatolette porta chiave non possono essere utilizzate nelle città italiane per gli affitti brevi, per fare accedere isenza l'accoglienza di persona", spiega Massimo Torelli di Salviamoper viverci. "Asono stati assunti impegni sulla loro eliminazione dai muri della città ma non sono seguiti i fatti econtinua".