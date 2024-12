Brignone Pellegrino Wierer e Fontana | la magica classe ’90 continua ad emozionare

Leggi su Sportface.it

Federica, Federico, Dorotheae Ariannahanno due caratteristiche in comune: sono tutti nati nel 1990 e sono dei fuori. In verità, c’è anche un altro aspetto che li accomuna: probabilmente si sarebbero già ritirati se i Giochi Invernali 2026 non fossero stati assegnati all’Italia. Gli anni scorrono inesorabili e rimanere ad alto livello è sempre più difficile, ma le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno la ciliegina sulla torta delle loro strepitose carriere. Guai a pensare che aspettino i Giochi di casa solo per farsi una passerella e salutare il proprio pubblico.non hanno assolutamente perso la voglia di allenarsi e lottare per le posizioni che contano. Ci sono e lo stanno dimostrando gara dopo gara anche in questa stagione pre-olimpica.