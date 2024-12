Oasport.it - Atletica, la BOclassic riceve la prestigiosa Heritage Plaque e i complimenti di Coe. Martedì la gara con Battocletti

Laha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento della, la targa che World Athletics assegna ai luoghi simbolo dell’mondiale, riconoscendone il contributo nello sviluppo della disciplina al di fuori degli stadi. Il tradizionale appuntamento di San Silvestro, che31 dicembre 2024 festeggerà la sua cinquantesima edizione tra le vie del centro di Bolzano, è stata la primadi questo tipo in Europa, sull’impronta di quella nata nel 1925 a San Paolo del Brasile.Tra qualche giorno vedremo all’opera Nadia, che vorrà mettere la ciliegina sulla torta a un 2024 da favola: l’argento olimpico dei 10.000 metri punterà a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa. L’azzurra sarà tra le favorite della vigilia in una kermesse vinta per cinque volte dall’ucraino Serhiy Lebid e in sei occasioni dall’etiope Berhane Adere.