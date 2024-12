Quotidiano.net - Alexis Monney trionfa a sorpresa nella discesa Stelvio di Bormio

Lo svizzero- 25 anni e mai sul podio sinora - ha vinto alasui 3.442 metri della micidiale pistadi. Alle sue spalle l'altro giovane talento elvetico Franjo von Allmen in 1.53.67 e terzo il canadese Cameron Alexande. Per l'Italia c'e' -nonostante un grande rammarico - il quarto eccellente posto in 1.54.22 di Mattia Casse, ormai nei panni di n.1 dei velocisti azzurri. Mattia e' finito infatti molto lungo in una curva all'attacco della micidiale Carcentina trascinandosi l'errore anche in quella successiva lasciando sul terreno quasi un secondo e perdendo cosi' il podio e forse la vittoria. In una gara come sempre spettacolare c'e'stata poi' l'inedita esperienza dello svizzero Marco Odermatt - quinto il 1.54.23 - al quale si e' aperto l'air bag dopo un forte sobbalzo in un dosso.