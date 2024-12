Anteprima24.it - Afragolese, Castelpoto e Durazzano chiudono il 2024 con un triangolare: si gioca a Bucciano

Tempo di lettura: < 1 minutoimportante nel Sannio, precisamente in Valle Caudina a, dove domani mattina al centro sportivo “Sabatino Ruggiero” si affronteranno l’(Eccellenza Girone A), il(Promozione Girone C) ed il(Prima Categoria Girone D).Organizzatore dell’evento Pasquale Ciambriello, buccianese doc, giornalista e responsabile dell’area comunicazione dell’che attraverso l’amministrazione comunale diguidata dal Sindaco Pasquale Matera è riuscito a portare in Valle Caudina l’, campione d’inverno da imbattuta del girone A di Eccellenza.La squadra allenata da Ciaramella darà il via alla prima partita in programma alle ore 10.30 contro il, altra società protagonista nel proprio girone, cioè quello C di Promozione con il titolo di campione d’inverno ottenuto sempre da imbattuto.