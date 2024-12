Inter-news.it - Valentin Carboni, quali gli scenari per il gioiello dell’Inter? Il punto

ha vissuto una stagione sfortunata, al Marsiglia, dopo che i francesi lo avevano acquistato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto in estate. Varie le opzioni per il suo futuro.ILrappresenta uno dei talenti più cristallini emersi dalla Primaveranegli ultimi anni. Il calciatore argentino ha mostrato a più riprese, nel Monza di Raffaele Palladino, delle potenzialità non banali per un giovane in rampa di lancio. Le sue prestazioni con i brianzoli ne hanno attirato l’interesse di una big della Ligue 1, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, tanto da determinare l’esito che si è visto nell’ultima sessione estiva di mercato. Il calciatore classe 2005 è stato acquistato dai francesi con la formula del prestito con diritto di riscatto a 36 milioni e controriscatto fissato a 40.