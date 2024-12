Quotidiano.net - Scuola 2025, Valditara: “Aumenti ai presidi solo se raggiungono gli obiettivi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 –introduce le pagelle per i. Nelarriva la valutazione per i dirigenti scolastici. Lo annuncia il ministro dell'Istruzione in un’intervista al Messaggero, sottolineando che "inciderà sulla retribuzione di risultato che fino adesso è stata data a pioggia, e che ora sarà invece legata al raggiungimento di". Ilsarà anche l'anno dei concorsi, sono state infatti bandite selezioni per docenti, ispettori,, insegnanti di religione, personale amministrativo e arriveranno nuovi funzionari per gli uffici scolastici regionali che snelliranno la gestione degli appalti, ad esempio per le gite scolastiche. “Mai prima d'ora così tanti concorsi – sottolinea il titolare del dicastero dell’Istruzione –. Concorsi che in alcuni casi non si facevano da 20 anni, in altri dal 2014, in altri ancora dal 2017”.