Obbligo o verità | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film horror

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulProdotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum, specializzata ina basso budget ma dal concept molto forte, ilè stato uno degli slasher più popolari del suo anno, il 2018. Diretto da Jeff Wadlow, già regista di Kick-Ass 2, questo propone infatti una versione mortale del celebre gioco, aggiungendovi però elementi orrorifici e soprannaturali, dando dunque vita ad uncapace di spaventare, divertire e tenere con il fiato sospeso. Pur non avendo ottenuto ampi consensi critici, ilsi è come prevedibile affermato come un grande successo di pubblico.Per vedersi finanziato il progetto, a Wadlow è bastato raccontare a Blum la scena iniziale e il titolo. Al produttore non è servito altro per capire che si trattava di un’idea forte, potenzialmente espandibile, su cui costruire un racconto capace di attirare tutti i fan del genere.