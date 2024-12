Ilrestodelcarlino.it - Lube ancora con il mal di trasferta. Un punto e tanti rimpianti a Monza

MINT VERO VOLLEY3CUCINECIVITANOVA2 MINT VERO VOLLEY: Averill 13, Szwarc 24, Rohrs 17, Beretta 11, Kreling 1, Zaytsev 14, Picchio (L), Marttila 0, Mancini 0, Di Martino 0, Gaggini (L). N.E. Lee, Frascio, Juantorena. All. Eccheli. CUCINECIVITANOVA: Bottolo 16, Gargiulo 2, Lagumdzija 16, Loeppky 1, Chinenyeze 16, Boninfante 3, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 1, Nikolov 19, Dirlic 3, Podrascanin 6. N.E. All. Medei Arbitri: Goitre, Serafin, Venturi. Parziali: 25-13, 22-25, 17-25, 31-29, 15-12. Durata set: 26?, 30?, 30?, 42?, 19?; tot: 147?. Un Santo Stefano amaro per laCivitanova,vittima del mal di. La squadra di Medei sciupa diversi match point nel quarto set e viene sconfitta al tie break dalla Mint Vero Volleyfanalino di coda: i biancorossi escono così dalla Opiquad Arena con un solo