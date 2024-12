Formiche.net - La giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran. Trattative in corso per la liberazione

Leggi su Formiche.net

I servizi di sicurezza iraniani hanno arrestatodel Foglio e autrice del podcast quotidiano Stories sulla piattaforma Chora Media, giovedì 19 dicembre a. Attualmenteè detenuta in isolamento nel carcere di Evin, noto per ospitare dissidenti politici e cittadini stranieri. Sono intra il governo italiano e quello iraniano per ottenere il suo rilascio. La notizia, resa pubblica solo oggi, era stata mantenuta riservata su richiesta dei negoziatori italiani per non compromettere gli sforzi diplomatici.La visita consolare per verificare le condizioni diOggi, l’ambasciatrice d’Italia in Iran, Paola Amadei, ha effettuato una visita consolare per verificare le condizioni e lo stato di protezione di. La Farnesina ha comunicato che i risultati della visita sono stati riferiti alla famiglia della