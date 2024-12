Inter-news.it - Inter, anche Correa non al meglio: le scelte in attacco contro il Cagliari

Alla vigilia della trasfertail, valida per la diciottesima giornata di Serie A, emergono dettagli significativi sulledi formazione dell’. La squadra di Simone Inzaghi si appresta a scendere in campo all’Unipol Domus con alcune certezze e qualcherogativo legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Tra questi c’èJoaquin.NON AL– Tra i nodi da sciogliere prima di, c’è quello legato a Joaquin. L’attaccante argentino non è ancora al 100% della forma: durante l’allenamento odierno, si è allenato senza forzare, segnale evidente di una condizione atletica lontana dall’ottimale. Nonostante ciò,farà parte della spedizione nerazzurra in Sardegna, con l’intenzione di offrire il proprio contributo, almeno a gara in corso.