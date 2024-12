Thesocialpost.it - “Imbarazzante”. Harry e Meghan esclusi dal Natale, esplode il caso: perché Carlo ha deciso così

Leggi su Thesocialpost.it

Secondo la biografa reale Ingrid Seward, un possibile invito per il principeMarkle a trascorrere ila Sandringham avrebbe creato “imbarazzo” tra gli altri membri della famiglia reale. Seward ha dichiarato al Mirror che “Reavrebbe sicuramente apprezzato l’opportunità di trascorrere del tempo con i suoi nipoti, Archie e Lilibet, ma era consapevole che un invito aavrebbe potuto risultare scomodo per il resto della famiglia. Di conseguenza, non c’è stato alcun invito ufficiale”.Si ipotizza chestiano festeggiando ila Los Angeles insieme ai loro due figli e alla madre di, Doria Ragland. Diversamente dalle tradizionali celebrazioni natalizie, ildiquest’anno sarebbe stato molto diverso. Inoltre, Seward suggerisce cheabbia voluto decorare personalmente la loro casa di Montecito per le festività.