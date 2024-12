Iltempo.it - Il governo lavora bene, nessun rimpasto: Bignami smentisce tutto

Al senatore della Lega Claudio Borghi, che ieri ha evocato la possibilità di unche rafforzerebbe la squadra di, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo, replica dalle colonne de La Stampa: «Significherebbe - dice - bloccare una macchina che stando. I rimpasti poi danno sempre una sensazione di fragilità ai cittadini. Sarebbe un errore incrinare l'immagine di questa stabilità, che è anche un elemento centrale per ila livello internazionale». Un ritorno di Matteo Salvini al Viminale in futuro? «Non saprei. So che in questo momento standoal ministero dei Trasporti», rispondedopo le ipotesi di un avvicendamento con Matteo Piantedosi. Altro tema affrontato dal capogruppo di FdI è quello della guerra in Ucraina.