Lanazione.it - Il Giubileo arriva a Prato. Solenne apertura nella chiesa di San Domenico

, 27 dicembre 2024 - In pellegrinaggio dalle periferie verso il centro città per celebrare l’inizio del. Ladiha deciso di sottolineare l’dell’Anno Santo chiedendo alle parrocchie di mettersi in cammino dal proprio vicariato per raggiungere ladi San, dove sarà letta la bolla di indizione del, poi la comunità diocesana nel suo insieme si muoverà dietro il vescovo Giovanni Nerbini per andare in duomo a celebrare la messa. L’appuntamento – comune a tutte le diocesi del mondo – è per il pomeriggio di domenica 29 dicembre. Partecipa in forma ufficiale l’Amministrazione comunale con la sindaca Ilaria Bugetti. Quel giorno, tutte le messe vespertine sono sospese per dar modo ai sacerdoti e ai fedeli di poter partecipare al grande evento, che sarà seguito in diretta su Tva partire dalle ore 16.