Ieri in Campania | guardia giurata aggredito al Pronto soccorso di Nocera Inferiore

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 26 dicembre 2024. Avellino – Otto assessori su nove che compongono la giunta comunale, una serie di mosse concatenate del sindaco Laura Nargi tese a premiare l’alleanza di ferro con i gruppi direttamente collegati a Gianluca Festa, sembrano non essere sufficienti per far dormire soni tranquilli alla Nargi. (LEGGI QUI)Benevento – Cinque feriti, tra cui due minori, in un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla Statale 90 delle Puglie in prossimità del centro abitato del comune di Greci, in provincia di Avellino. L’auto, condotta da una 60enne, a bordo della quale viaggiavano i due figli minori e i genitori, è uscita di strada finendo contro un muro che costeggia la strada. (LEGGI QUI)Caserta – “Suicidi, morti, sovraffollamento, raddoppiato il numero dei detenuti in attesa di giudizio, 19mila detenuti stran, 17mila tossicodipendenti, più di quattromila malati di mente in carcere.