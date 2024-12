Ilrestodelcarlino.it - Gualandi, Natale a casa per il vigile che ha ucciso la collega Sofia Stefani

Bologna, 27 dicembre 2024 - Giampieroha trascorso il. L’ex comandante della polizia locale di Anzola, 63 anni, accusato di averecon un colpo della sua pistola d’ordinanza lacon cui aveva avuto una relazione, la 33enne, ha infatti ricevuto il braccialetto elettronico che attendeva da quando, all’inizio del mese, il gip Domenico Truppa aveva alleggerito la misura cautelare trasformandola da carcere ai domiciliari. La procura però - pm Stefano Dambruoso, con l’aggiunto Lucia Russo - ha immediatamente fatto appello avverso a questa ordinanza, così questa mattina si è tenuta l’udienza davanti al tribunale del Riesame: i giudici dovranno decidere se mantenere i domiciliari per l’indagato o meno. L’avvocato di, Claudio Benenati, aveva chiesto i domiciliari per il proprio assistito a novembre e il gip li aveva concessi, ma il Riesame li aveva poi annullati per un difetto di notifica alle parti offese, ossia i familiari di, difesi dall’avvocato Andrea Speranzoni.