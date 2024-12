Feedpress.me - Finanziaria, verso l'ok con fiducia: malumori in casa Lega e Forza Italia. Giorgetti: "Manovra prudente, avrei voluto fare di più per le famiglie"

L’ultimo atto in Senato va in scena tra le polemiche e i, anche nella stessa maggioranza. Il governo difende a spada tratta una» , scelta che ha «premiato» e che rappresenta «un valore», rivendica il ministro dell’Economia Giancarlo. L’unico rammarico - aggiunge - è «non aver potutodi più per la famiglia e i figli». Ma le tensioni si registrano.